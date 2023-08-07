Полиция начала проверку из-за драки на пляже под Липецком, где избили подростков

Мужчины избили подростков и женщину на пляже у Галичьей горы под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 5 августа на пляже у заповедника Галичья Гора в Липецкой области случилась драка. В обстоятельствах разбирается полиция. В соцсетях распространяют сообщение, что двое мужчин избили подростков 13 лет и беременную женщину. Автор утверждает, что у одного из школьников лейкоз.

- На данный момент известно, что один мальчик в тяжелом состоянии, у двух других пострадавших сотрясение мозга и множественные ушибы мягких тканей, - пишут в группах в интернете.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, по данному факту проводится проверка. Во всех нюансах случившегося разбирается ОМВД России по Задонскому району. Уточняется количество пострадавших.

Напомним, что эти выходные в регионе было особенно жарко. Жители области стянулись к берегам водоемов, чтобы освежиться. Многим понадобилась помощь спасателей - отдыхающие до сих пор игнорируют правила поведения на воде.