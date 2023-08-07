Под Липецком девушка заплатит 5000 рублей штрафа за оскорбительные комментарии Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жительнице Липецкой области выписали штраф за оскорбительные комментарии в соцсетях. Так, в прокуратуру Левобережного района обратилась липчанка. Она рассказала, что некая девушка оставила под ее фотографиями в интернете обидные сообщения.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, невоздержанной на язык злодейкой оказалась 25-летняя девушка из области. На нее завели дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ «Оскорбление». Суд назначил ей штраф в 5 тысяч рублей.

Напомним, что полиция проводит проверку из-за драки на пляже у Галичьей Горы в Задонском районе. Пост об инциденте во время отдыха распространяют в соцсетях. Автор сообщения утверждает, что двое мужчин избили подростков и беременную женщину.