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НовостиОбщество8 августа 2023 8:58

Аграрии Липецкой области собрали 102 тысячи тонн томатов, огурцов и салата

Сельхозработники собрали 700 тонн овощей открытого грунта
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области собрали более 100 тысяч тонн овощей закрытого грунта

В Липецкой области собрали более 100 тысяч тонн овощей закрытого грунта

Фото: Архив "КП"

Аграрии Липецкой области собрали более 102 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Работники сельского хозяйства получили свыше 51 тысячи тонн томатов, около 50 тысяч тонн огурцов и 1,2 тысячи тонн салата. При этом за прошлый год в теплицах вырастили примерно 183 тысячи тонн.

Также специалисты региона приступили к сбору урожая в открытом грунте, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В основном, убирают чеснок, кабачки и лук. Аграрии уже получили 700 тонн.

Напомним, сельхозработники намолотили первый миллион тонн зерна в Липецкой области. Хлеборобы всех районов регулярно выходят в поля, чтобы успеть собрать урожай.