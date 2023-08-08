Аграрии Липецкой области собрали 102 тысячи тонн томатов, огурцов и салата

В Липецкой области собрали более 100 тысяч тонн овощей закрытого грунта Фото: Архив "КП"

Аграрии Липецкой области собрали более 102 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Работники сельского хозяйства получили свыше 51 тысячи тонн томатов, около 50 тысяч тонн огурцов и 1,2 тысячи тонн салата. При этом за прошлый год в теплицах вырастили примерно 183 тысячи тонн.

Также специалисты региона приступили к сбору урожая в открытом грунте, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В основном, убирают чеснок, кабачки и лук. Аграрии уже получили 700 тонн.

Напомним, сельхозработники намолотили первый миллион тонн зерна в Липецкой области. Хлеборобы всех районов регулярно выходят в поля, чтобы успеть собрать урожай.