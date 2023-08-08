Вторая сторона конфликта на пляже у Галичьей Горы обратилась в полицию Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области уже несколько дней не утихают страсти вокруг драки на пляже у Галичьей Горы. Во вторник 8 августа стало известно, что вторая сторона конфликта также написала заявление в полицию, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России.

Напомним, что неприятный инцидент случился в субботу 5 августа. Сначала в соцсетях появился пост о том, что двое мужчин избили подростков 13 лет и беременную женщину. Автор утверждала, что один из школьников в тяжелом состоянии, а у остальных сотрясение мозга и множественные ушибы. И вся потасовка началась из-за надувного матраса.

Теперь же в интернете появилась вторая точка зрения. Женщина написала, что к ее сыну подошли подростки и начали отнимать матрас, а потом избили. По ее словам, они же потом набросились и на мужа, который пошел прояснить ситуацию.

Кто прав, кто виноват и что все-таки произошло на пляже - выясняет полиция. Правоохранители проводят проверку.