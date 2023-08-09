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НовостиПроисшествия9 августа 2023 8:57

В Липецке на пляже ЛТЗ спасатели вытащили из воды 34-летнего мужчину

Житель Липецка заплыл за буйки у пляжа ЛТЗ и не смог вернуться обратно
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке на пляже ЛТЗ спасатели вытащили из воды 34-летнего мужчину

В Липецке на пляже ЛТЗ спасатели вытащили из воды 34-летнего мужчину

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 8 августа в Липецке вытащили из воды 34-летнего мужчину. Он отдыхал в районе пляжа ЛТЗ. Липчанин, не рассчитав силы, заплыл за буйки. Вернуться сам он уже не смог.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, спасатели на катере домчались до утопающего и подняли его на судно. Помощь медиков мужчине не понадобилась. Его доставили на берег, и он пошел домой.

Напомним, что в минувшие выходные спасатели вытащили из воды 35 отдыхающих. На пляже НЛМК едва не утонула 29-летняя женщина - заплыла слишком далеко. В районе Центрального пляжа чуть не случилась беда с 25-летним мужчиной. А в Задонске 7-летнего мальчика на круге начало уносить течением. За ним в воду бросилась бабушка. Спасатели помогли обоим.