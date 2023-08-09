13 улиц Липецка и три садоводчества останутся без света в четверг 10 августа

Электричество отключат на 13 улицах Липецка Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 10 августа, в Липецке отключат свет на 13 улицах и в трех садоводческих товариществах. Специалисты проведут плановые ремонтные работы на электросетях, сообщили в пресс-службе мэрии.

С девяти утра до пяти вечера без электричества останутся жители домов по улицам Береговая, 370; Валентина Скороходова, 19, 3; Баумана, Молодежная, 26а, 39, 39а, 43, 44; Огородная, 18а, 34а; Родниковая; Ситовская, 94; Металлургов, 1, 3; площадь Металлургов, 1в; в селе Ситовка на Скороходова, 14 и Цемзаводской, 3, 4. Подачу электроэнергии приостановят в СНТ «Металлург – 2», 243, 302; «Речное», «Сокол – 1», 446; «Сокол – 3», Насосная станция.

Также лампочки погаснут с полудня до четырех часов в селе Введенка на Карбышева, 62а и Чаплыгинском шоссе, 2.

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Напомним, также 10 августа в областном центре отключат холодную воду на 14 улицах. Подробности можно найти по ссылке.