«Рошен» не смог взыскать с кондитерской фабрики в Липецке долг в 892 миллиона

«Рошен» не смог через суд взыскать с кондитерской фабрики в Липецке долг в 892 миллиона Фото: Юлия КЛЮЕВА

«Рошен» не смог взыскать с кондитерской фабрики в Липецке 892 миллиона рублей. Арбитражный суд Липецкой области полностью отказал в удовлетворении иска, сообщается в материалах суда. Мотивировочную часть пока не опубликовали.

Напомним, ООО «Рошен» потребовал от Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» оплатить задолженность в 892,8 миллиона. В заявлении представители компании указали, что с марта 2014 по январь 2019 год фирмы заключали договоры займа, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Деньги «Рошену» вернули не все. Предприятие направило претензию липецкой фабрике, но долг так и не погасили.

Напомним, что накануне в Липецком областном суде вынесли приговор участникам банды, которые грабили заправки и пытались напасть на почтовые машины. Экс-полицейскому и его другу дали по 15 лет колонии строгого режима.