Участникам банды дали по 15 лет за нападения на АЗС и машины Почты под Липецком

В Липецком областном суде вынесли суд участникам банды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 10 августа в Липецком областном суде участникам банды вынесли приговор за серию дерзких вооруженных нападений на автозаправки, магазин и автомобили Почты России. 36-летний экс-полицейский из региона и 35-летний житель Московской области так и не признали вину, хотя во время предварительного следствия охотно давали показания и способствовали расследованию.

В Липецком областном суде вынесли суд участникам банды Фото: Юлия КЛЮЕВА

Суд признал липчанина виновным в создании устойчивой вооруженной группы, в нападении на магазин, на почтовые машины и автозаправку. Его лишили звания капитана полиции и назначили 15 лет колонии строгого режима. Жителя Подмосковья – в участии в банде, нападении на магазин, на автомобили Почты России и две автозаправки. Ему также дали 15 лет тюрьмы.

- Увидимся, мои дорогие! Это еще не конец! – крикнул москвич родственникам, когда его уводили из зала суда.

В Липецком областном суде вынесли суд участникам банды Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, в январе 2021 года липчанин предложил давнему другу сколотить банду. Он составил план нападений, раздобыл оружие, боеприпасы. Разбойники орудовали в области с марта по май 2022 года. Они тщательно готовились к преступлениям – заранее находили различные автомобили, обмундирование спецподразделений, а лица прятали за черными масками. «На дело» злодеи шли, переодевшись в форму ГИБДД, полиции, спецназа.

Следствие полагало, что на их счету 7 вооруженных нападений: похитили в магазине в Измалковском районе 418 тысяч рублей, дважды ограбили автозаправки - свыше 26 тысяч рублей, четыре раза – почтовые машины. Злодеи в спецформе требовали водителей остановиться. В одном случае шофер послушался, но внутри не оказалось крупной суммы. Другой чудом скрылся. Он перевозил выплаты для пенсий, когда злодеи обстреляли транспорт. Они бросали под колеса пиротехнические гранаты, выстрелом из оружия пробили бензобак.

Однако присяжные сочли, что причастность банды к двум нападениям на автомобили Почты России 30 апреля и 7 мая не доказана. Также они решили, что бывший полицейский напал только на одну заправочную станцию.

Оперативники вышли на след подозреваемых благодаря чеку с АЗС, который они нашли на месте нападения на первый почтовый автомобиль. Правоохранители также «отработали» владельцев оружия. Во время обысков у бывшего полицейского нашли маски-балаклавы, форменное обмундирование, бронежилет, ружья, оптический прицел.

В Липецком областном суде вынесли суд участникам банды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецком областном суде вынесли суд участникам банды Фото: Юлия КЛЮЕВА

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