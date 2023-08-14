Сотрудники Росгвардии экстренно доставили 6-летнего ребенка в больницу Липецка

В Липецке росгвардейцы помогли экстренно довезти 6-летнего в больницу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке росгвардейцы помогли доставить 6-летнего ребенка в больницу. В воскресенье 13 августа в районе Октябрьского моста к сотрудникам вневедомственной охраны обратился мужчина. Он рассказал, что в его автомобиле находится мальчик, которому срочно требуется помощь врачей. Представители управления сразу же откликнулись на просьбу.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, сотрудники сопроводили машину с ребенком до Областной детской больницы. К счастью, они успели вовремя. Юного липчанина передали в руки врачей.

Напомним, что в начале августа росгвардейцы помогли 74-летнему иностранцу вернуться домой. Он сам подошел к правоохранителям и попросил о помощи. Оказалось, что пожилого мужчину ищут родственники. Подробности здесь.