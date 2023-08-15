«Птички» Сокольского моста станут частью выставки к 70-летию Липецкой области

Сокольские "птички" отправят в краеведческий музей Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Вскоре «птичек» Сокольского моста отправят в Липецкий краеведческий музей. На данный момент будущие экспонаты приводят в порядок, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Специалистам предстоит отмыть, отшлифовать и покрасить чугунные эмблемы.

Кроме того, «соколы» станут частью выставки к 70-летней годовщине Липецкой области. Круглую дату регион отметит в следующем году. По случаю праздника специалисты представят самые узнаваемые символы края из промышленности и сельского хозяйства.

"Соколы" станут частью экспонатов на выставке к годовщине региона Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Напомним, в областном центре уже завершили ремонт первой половины переправы на Соколе. Подрядчик перенес движение на обновленный участок. Специалисты приступили к восстановлению второй стороны.