Вторую половину Сокольского моста планируют перекрыть 13 августа в Липецке

В Липецке готова первая половина Сокольского моста Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке подрядчик восстановил первую половину Сокольского моста. Вскоре на обновленной части переправы запустят движение. Строители планируют приступить ко второй стороне уже в воскресенье, 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Специалисты также перекроют ремонтируемый участок дороги.

Напомним, мост восстанавливают по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы должны полностью завершить до конца декабря текущего года. На улучшение переправы потратили около 200 миллионов рублей.

Кстати, узнаваемая ограда с соколами останется. Старый забор все же пришлось убрать. Зато подрядчик сделал новый – по образцу прежней конструкции. Декоративный элемент с «птичками» продолжит радовать глаз жителей.