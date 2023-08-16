Под Липецком полицейские поймали иностранца с 500 граммами наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области поймали 26-летнего иностранца с наркотиками. Полицейские задержали его с поличным, когда тот оборудовал тайники-закладки в Ельце. Во время досмотра у мужчины изъяли около 15 граммов синтетических наркотиков и почти 85 граммов героина. Дома у подозреваемого нашли еще 350 граммов запрещенных веществ опийной группы и 50 граммов синтетических препаратов. Итого - 500 граммов наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Иностранец признался, что специально приехал в Липецкую область распространять наркотики. За это ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, что мошенники обманули жителя Ельца почти на полмиллиона рублей. Аферисты получили удаленный доступ к телефону мужчины и списали с его счета 490 тысяч рублей. Еще столько же наивный горожанин согласился перевести на специальный счет, но его остановили настоящие сотрудники банка.