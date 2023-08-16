Силовики опровергли сообщение о двойном убийстве у бара в центре Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В соцсетях появилось видео, автор которого утверждает, что у бара в центре Липецка девушка зарезала двух мужчин. По словам неизвестного, ЧП случилось еще 14 августа в районе площади Революции. Он снял следы крови на дороге у здания, машину скорой помощи и сказал, что пострадавшие погибли.

Однако слова мужчины опровергли в УМВД России по Липецкой области. Правоохранители добавили, что проведут проверку по факту видео. У регионального СКР также нет информации о двойном убийстве.

- Происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано, - прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе областного УМВД России.

Напомним, что в Ельце полицейские поймали иностранца с 500 граммами наркотиков. У него изъяли героин, вещества опийной группы, синтетические препараты. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.