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НовостиПроисшествия17 августа 2023 7:36

На пляже Задонска спасатели вытащили из воды тонущую 16-летнюю школьницу

Сотрудники УГПСС Липецкой области спасли жизнь 16-летней девочки
Алина ПАЛАГИНА
Спасатели предотвратили трагедию в Липецкой области

Спасатели предотвратили трагедию в Липецкой области

Фото: УГПСС Липецкой области

В Липецкой области спасатели предотвратили трагедию. ЧП случилось на городском пляже Задонска. 16-летняя школьница решила искупаться. Девочка заплыла за ограждение и начала тонуть, сообщили в пресс-службе регионального управления ГПСС.

Бригада специалистов сразу же отправилась на помощь. Сотрудники вытащили подростка из воды и доставили на берег. В спасательном пункте у юной горожанки начались рвота и судороги. Спасатели оказали первую помощь и передали пострадавшую медикам.

Девочке стало плохо в спасательном пункте

Девочке стало плохо в спасательном пункте

Фото: УГПСС Липецкой области

Напомним, за сутки в ДТП пострадали два ребенка в регионе. В областном центре 9-летнего мальчика сбила автомобилистка на «Грейт Вол». В Задонском районе на трассе «Орел – Тамбов» травмы в аварии получила 14-летняя пассажирка иномарки.