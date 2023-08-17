Запуталась в водорослях и начала тонуть: в Липецке из реки вытащили женщину

В Липецке спасатели помогли женщине, запутавшейся в водорослях в реке Воронеж Фото: Юлия КЛЮЕВА

Утром этого четверга, 17 августа, в Липецке вытащили из воды 40-летнюю женщину. Липчанка начала тонуть, пытаясь переплыть реку Воронеж.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, об инциденте в экстренные службы сообщил прохожий. Он увидел, как женщина запуталась в водорослях на середине водоема. Сигнал перенаправили спасателям, дежурившим неподалеку. Они меньше, чем за минуту приплыли на катере к утопающей. Липчанка рассказала, что собиралась проплыть от Набережной до лодочной станции.

Горожанку отвели к медработнику спасательного поста. Там ее закутали в одеяло и напоили горячим чаем.

Напомним, что в Задонске сотрудники УГПСС спасли 16-летнюю школьницу. Она заплыла за ограждение на городском пляже и начала тонуть.