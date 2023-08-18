В Липецке 4-летний ребенок едва не утонул в районе Силикатных озер Фото: Юлия КЛЮЕВА

За сутки в водоемах Липецка едва не утонули три человека, в том числе ребенок. В четверг 18 августа на Силикатный озерах отдыхала семья: беременная мама, папа и 4-летний мальчик. Когда родители отвлеклись, малыш шагнул в глубину и начал захлебываться. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, в это время на берегу дежурил спасатель. Он тут же поднял ребенка из воды.

Еще одно происшествие случилось в районе пляжа ЛТЗ. 30-летний мужчина заплыл за буйки и запутался в траве. Сотрудники управления рванули к утопающему на катере. Его доставили на берег и передали в руки медиков.

Напомним, что в тот же день помощь спасателей понадобилась 40-летней женщине. Она пыталась переплыть реку Воронеж, но запуталась в водорослях. Неладное заподозрил прохожий, который и позвонил в «112».