Более 30 пасек с пчелами пострадали от химикатов с полей в Липецкой области

Более 30 пасек с пчелами пострадали под Липецком от обработки полей химикатами Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области после обработки полей массово погибли пчелы. Это подтвердили в пресс-службе регионального управления ветеринарии. Специалисты отдела токсикологии сравнили образцы подмора насекомых и растений, и нашли в них высокую концентрацию лямбда-цигалотрина – токсичного вещества.

Всего в 2023 году после обработки полей химикатами пчелы погибли в семи районах области. Работы проводились без разрешения. Пострадало более 30 зарегистрированных пасек. Эксперты обнаружили высокотоксичные соединения, которые относятся к 1-2 классу опасности для насекомых. Они вызывают у пчел острый токсикоз. После они умирают.

Напомним, что в этом году липецким аграриям выделят более 3 миллиардов рублей. Сельхозпроизводители уже получили около 77% от этой суммы. Подробности здесь.