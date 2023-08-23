Автоинспекторы нашли водителя «Лады», который сбил подростка в Усмани и уехал

В Липецкой области нашли водителя, который сбил школьника в Усмани Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вечером минувшего понедельника, 22 августа, в Усмани Липецкой области произошло ДТП. Неизвестный автомобиль сбил 17-летнего подростка и уехал с места аварии. Школьник получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу.

Автоинспекторы отправились по горячим следам, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские нашли предполагаемого подозреваемого. Стражи порядка прибыли к дому нарушителя.

Правоохранители зашли в гараж и заметили на «Ладе Приоре» характерные повреждения. Затем 21-летний водитель и сам признался в случившемся. Парня забрали в участок. Усманца ждет суд.

Жителям области напоминают, что за подобные нарушения можно лишиться водительских прав до полутора лет. Также за оставленное место ДТП грозит арест до 15 суток. Если в аварии люди погибли или получили серьезные травмы, автомобилисту назначат более суровое наказание.