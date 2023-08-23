Три расчета МЧС и четыре добровольца потушили пожар в двухэтажке под Липецком

В Липецкой области сгорел двухэтажный частный дом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувший понедельник, 22 августа, в селе Меньшой Колодезь Долгоруковского района вспыхнул жилой двухэтажный дом с шиферной крышей. Пожар случился на улице Дорожная, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

Площадь постройки составляла 110 квадратных метров. В диспетчерскую позвонили в половину 11 утра. С огнем боролись три расчета. Тушить возгорание также помогали четыре добровольца.

Поджар тушили три расчета МЧС и четыре добровольца Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К счастью, никто из жильцов не пострадал. У дома полностью сгорела кровля. Пламя разрушило внутреннюю отделку и вещи на втором этаже по всей площади. На первом этаже пожар повредил конструкцию на 40 квадратах.

Напомним, в понедельник специалисты работали в селе Плоская Кузьминка. На улице Полевая загорелся кирпичный дом на двух хозяев.