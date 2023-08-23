В Липецке ищут пропавшую ночью 15-летнюю девочку в черном платье

В Липецке пропала 15-летняя школьница Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут 15-летнюю девочку. Школьница пропала ночью этого вторника, 23 августа. Около 01:00 Зарина Шпакова ушла из дома в районе улицы 50 лет НЛМК.

Юная горожанка до сих пор не выходит на связь, сообщили в региональной организации «Поиск пропавших детей». Липчанка была одета в черное длинное платье в белый горошек.

Жителей региона, которые видели подростка или знают, где она может находиться, просят позвонить в полицию – 02 или местным волонтерам – 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18. Можно написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.

Напомним, месяц назад в областном центре искали 12-летнего школьника в спортивном костюме. Антона Черняева нашли живым.