Пропавшего 12-летнего школьника в синем спортивном костюме нашли живым в Липецке

В Липецке нашли двоих пропавших людей Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке спустя три дня нашли 12-летнего школьника. Антона Черняева искали со среды, 19 июля. Мальчик пропал в районе Центрального рынка. На данный момент с подростком все в порядке.

– Найден, - написала общественная организация «Поиск пропавших детей Липецк». – Жив!

Также 19 июля волонтеры опубликовали сводку на жителя Задонского района. О местонахождении 40-летнего Владимира Карасева ничего не знали с 17 июля. Спустя двое суток мужчину нашли живым.

Напомним, в Липецке ищут 17-летнего подростка. Артур Казаченко не выходит на связь с 29 июня. Информацию о пропавшем ребенке разместил поисковых отряд «Лиза Алерт». Парень был одет в серую кофту, серые джинсы и серые кроссовки.