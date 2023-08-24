Схватил за волосы и потащил за остановку: в Липецке иностранец напал на девушку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке росгвардейцы задержали иностранца, который напал на девушку. Сотрудники вневедомственной охраны патрулировали территорию на улице Космонавтов, когда к ним обратились прохожие. Они сообщили, что неизвестный схватил липчанку за волосы и пытался оттащить за остановку.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, правоохранители спасли девушку и поймали мужчину. 26-летний уроженец Узбекистана вел себя агрессивно и неадекватно. Росгвардейцы скрутили злодея и доставили в отдел полиции.

Напомним, что неделю назад сотрудники управления помогли доставить в больницу 6-летнего мальчика, которому срочно потребовалась помощь врачей. Они сопроводили машину с ребенком до медучреждения, минуя пробки. К счастью, успели вовремя.