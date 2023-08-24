Пешеходный мост ж/д вокзала в Липецке планируют отремонтировать через 2-3 года

В Липецке планируют ремонт моста железнодорожного вокзала Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке обсудили ремонт пешеходного моста на железнодорожном вокзале. Конструкцию пора обновить. Компания РЖД включила переправу в инвестиционную программу на 2024-2026 годы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Через год планируют провести экспертизу проекта. Предварительно, восстанавливать мост начнут в 2025-2026 годах. Специалисты хотят сделать крышу над путепроводом, а также поставить лифтовое оборудование и фонари. Кроме того, здесь появятся камеры видеонаблюдения. Переправу приспособят для маломобильных жителей и матерей с колясками.

Напомним, привокзальную площадь в областном центе закончат ремонтировать в ноябре. Первый этап реконструкции завершат 5 сентября. Перед входом в здание установят чугунную плиту с картой региона.