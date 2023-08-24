Автобус №352 столкнулся с шестью машинами на площади Революции в Липецке

В Липецке на площади Революции случилось массовое ДТП
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Вечером этого четверга, 24 августа, в Липецке на площади Революции произошло массовое ДТП. В аварию попали семь машин.
По предварительным данным, при съезде с Петровского спуска водитель автобуса №352 столкнулся с шестью легковушками. На место происшествия стянулись экстренные службы – скорая помощь, полицейские и спасатели.
Движение на участке регулируют сотрудники УГИБДД
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
В аварию попали семь автомобилей
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Пассажиры общественного транспорта не пострадали, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального управления МВД. Автомобили получили механические повреждения.
– В настоящий момент движение на участке регулируют сотрудники ГИБДД, – добавили в ведомстве.
Напомним, в минувшую среду на трассе Орел-Тамбов в аварию попал автомобилист на ВАЗе. Мужчина протаранил дорожное ограждение. Затем в легковушку врезался грузовик. Водитель «четырнадцатой» оказался в больнице.