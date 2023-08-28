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НовостиПроисшествия28 августа 2023 10:26

В Липецке полиция разыскивает мужчину, который украл забытый в магазине телефон

Жителей Липецка просят помочь найти мужчину, который похитил телефон в магазине на Ушинского
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке полиция разыскивает мужчину, который украл забытый в магазине телефон

В Липецке полиция разыскивает мужчину, который украл забытый в магазине телефон

Фото: принтскрин видео.

Полицейские ищут мужчину, который украл сотовый телефон в магазине Липецка. Это произошло в августе в торговом зале на улице Ушинского. Неизвестный в белой майке и черных шортах оплачивал товары на кассе. Он увидел мобильный, который забыла предыдущая покупательница. Недолго думая, он схватил устройство и поспешил скрыться.

- Информацию о разыскиваемом лице можно конфиденциально сообщить по телефонам дежурной части 8(4742)48-00-02, а также 8-904-292-56-57, 02 или 112, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Напомним, что в Липецке будут судить курьеров мошенников, которые забрали у пенсионеров 930 тысяч рублей. Молодым людям из Старого Оскола грозит до 6 лет тюрьмы.