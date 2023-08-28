Асфальт провалился рядом с остановкой «Юных Натуралистов» в Липецке

В Липецке провалился асфальт возле дождеприемника на проспекте Победы

В этот понедельник, 28 августа, в Липецке провалился асфальт на пересечении проспекта Победы с улицей Юных Натуралистов. Дыра появилась рядом с остановочным павильоном напротив бизнес-центра.

– Асфальтобетонное покрытие просело возле дождеприемника, – отметили в пресс-службе мэрии. – В ближайшее время специалисты огородят место.

Сотрудникам предстоит обследовать аварийный участок и выяснить причину. Липчан просят внимательнее переходить или проезжать провал.

Напомним, дорогу на проспекте Победы отремонтировали относительно недавно. Первый этап начался 13 мая 2019 года. Подрядчик укладывал асфальт от кольца «Памятника Танкистам» до Кольцевой площади.

В 2020 году стартовали работы от Кольцевой до площади Победы. В конце года на участке открыли полноценное движение.