В Липецке заключат контракт с местным подрядчиком на ремонт 33 дорог за 744 млн

В Липецке нашли подрядчика, который займется ремонтом дорог в 2024 году Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мэрия Липецка заключит контракт с местным подрядчиком на ремонт дорог в 2024 году. Напомним, управление главного смотрителя объявило торги на сайте госзакупок 7 августа. Начальная цена контракта составляла 891,2 миллиона. Компания «Инфинити групп» предложила наименьшую стоимость за работы и стала победителем.

На восстановление дорог потратят более 744 миллионов рублей. Фирма должна починить 33 проезда, сообщили в пресс-службе администрации.

Так, специалисты займутся улицами Липовская, Ильича, Ударников, Юбилейная, Циолковского, Надежды, Зорге, Стаханова, Лучистая, Новая, Просторная, Шерстобитова, Хренникова, Барашева, Монтажников, Архангельская, Астраханская, Усманская, Винницкая, Харьковская, Задорожная, Морская, Хорошавина, Зеленая, Ленинградская, Студенческая, Коммунальная, бульваром Есенина, проездом Базовый, площадями Коммунальная и Торговая.

Ремонт участков должны завершить до конца следующего лета. Департамент дорожного хозяйства будет следить за исполнением обязательств.