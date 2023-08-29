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НовостиПроисшествия29 августа 2023 8:17

44-летний водитель мопеда попал в больницу после ДТП с «Фольксвагеном» в Ельце

В Липецкой области в аварии с иномаркой пострадал мужчина на мопеде
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области в ДТП пострадал водитель мопеда

В Липецкой области в ДТП пострадал водитель мопеда

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший понедельник, 28 августа, в Ельце Липецкой области произошла авария. На улице Задонская столкнулись 44-летний водитель мопеда и 42-летний автомобилист на «Фольксвагене».

В результате ДТП пострадал горожанин на двухколесном транспорте. Ельчанина увезли в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

За сутки жители региона нарушили правила дорожного движения 3 948 раз. Инспекторы поймали пять пьяных водителей. Ремни безопасности игнорировали 238 автолюбителей.

Камеры записали 3 651 случай, когда липчане превышали скорость, выезжали на встречную полосу и неправильно парковались. Также в Липецкой области зафиксировали 25 фактов механического столкновения машин.

Напомним, в Липецке сбили 6-летнего ребенка. ДТП произошло на улице 60 лет СССР.