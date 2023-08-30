Дмитрий Губерниев пригласил жителей Липецка на III Международные инклюзивные игры

В Липецке выступит UMA2RMAN Фото: архив "КП"

Во вторник, 5 сентября, в Липецке стартует финал Третьих Международных инклюзивных игр. Творческие состязания продлятся пять дней – до 10 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

В городе соберутся три тысячи участников из 78 регионов России. Также приедут представители Латвии, Беларуси, Армении, Израиля, Ирана, Узбекистана, Индии, Китая, Непала и еще семи стран. Липецкую область будут представлять 120 жителей.

Церемония открытия пройдет 6 сентября на Зеленом острове Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Торжественное открытие состоится 6 сентября на Зеленом острове. Ведущим станет Дмитрий Губерниев. Спортивный комментатор записал видеообращение и пригласил горожан на мероприятие.

– Мой любимый Липецк, привет! Всех приглашаю 6 сентября на Зеленый остров в 16:00, – поделился Губерниев. – Я с удовольствием для вас проведу церемонию открытия этих прекрасных инклюзивных игр. До встречи!

Затем на площадке начнется концерт. На сцену выйдет популярная группа «UMA2RMAN». Музыканты исполнят хиты и подарят слушателем атмосферу нулевых.

Помимо соревнований, посетителей областного центра ждет насыщенная программа. С участниками встретятся эксперты по реабилитации, арт-терапии, ученые и бизнесмены. На практических конференциях обсудят важные вопросы инклюзии.

Людям с инвалидностью будут помогать волонтеры. В регионе обучили тысячу специалистов и создали пресс-центр.

Напомним, «королева сварки» Александра создаст из металла два арт-объекта. Фигуры украсят Зеленый остров на инклюзивных играх. Мастерица подарит Липецку скульптуры липы и дельфина.