Первый этап благоустройства Базарной площади в Лебедяни завершат в сентябре

В Лебедяни Липецкой области благоустраивают Базарную площадь Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Лебедяни Липецкой области преображают местную достопримечательность – Базарную площадь. Во времена Российской империи сюда съезжались торговцы и устраивали большие ярмарки. Здесь находится Ново-Казанский собор, который построили еще в 1835 году. Пройдя чуть дальше, можно увидеть старинные дома купцов Фудельмана и Чурилина, культурный центр «Дом Игумновых» и Краеведческий музей.

Первый этап благоустройства площади завершат в сентябре, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На данный момент подрядчики кладут новую плитку. Специалисты перенесли электросети под землю. Осталось поставить фонари, арт-объекты и лавочки.

Специалисты кладут новую плитку Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В 2023 году также отремонтировали дворовые фасады исторических торговых рядов. Здания покрасили и отштукатурили. Реставраторы восстановили крыши, окна и двери. Второй этап обновления продолжится в 2024 году. Аналогичные работы ждут участок по другую сторону от храма.

Напомним, на Тяпкиной горе поставят скульптуру в форме сундука с сокровищами. Кроме того, рабочие обустроят террасы и дорожки для прогулок.