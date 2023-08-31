На Зеленом острове Липецка устанавливают металлические фигуры дельфина и липы

В Липецке установили "Дельфина" Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке на Зеленом острове начали установку двух металлических арт-объектов. Скульптура дельфина уже на месте, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вскоре появится и липа. На данный момент специалисты приваривают части конструкции друг к другу.

Инсталляции подарили городу к финалу III Международных инклюзивных творческих игр. «Королева сварки» Александра трудилась над символами мероприятия в Архангельске. После соревнований фигуры останутся в областном центре.

Напомним, инклюзивные игры пройдут в Липецке с 5 по 10 сентября. Дмитрий Губерниев станет ведущим на церемонии открытия 6 сентября. Спортивный комментатор пригласил гостей и жителей города на Зеленый остров. Также с концертом выступит UMA2RMAN.