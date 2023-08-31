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НовостиОбщество31 августа 2023 12:51

На Зеленом острове Липецка устанавливают металлические фигуры дельфина и липы

Арт-объекты подарили городу к финалу III Международных инклюзивных игр
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке установили "Дельфина"

В Липецке установили "Дельфина"

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке на Зеленом острове начали установку двух металлических арт-объектов. Скульптура дельфина уже на месте, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вскоре появится и липа. На данный момент специалисты приваривают части конструкции друг к другу.

Инсталляции подарили городу к финалу III Международных инклюзивных творческих игр. «Королева сварки» Александра трудилась над символами мероприятия в Архангельске. После соревнований фигуры останутся в областном центре.

Напомним, инклюзивные игры пройдут в Липецке с 5 по 10 сентября. Дмитрий Губерниев станет ведущим на церемонии открытия 6 сентября. Спортивный комментатор пригласил гостей и жителей города на Зеленый остров. Также с концертом выступит UMA2RMAN.

Специалисты приваривают части конструкции "Липы"

Специалисты приваривают части конструкции "Липы"

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области