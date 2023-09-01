Прожиточный минимум в Липецкой области поднимут до 12 661 рубля в 2024 году

В Липецкой области прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 13 800 рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Размеры прожиточного минимума в Липецкой области вырастут в 2024 году. Региональная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила суммы. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

С 1 января прожиточный минимум на душу населения поднимут до 12 661 рубля. Для трудоспособного населения он составит 13 800 рублей, пенсионеров – 11 134 рубля, детей – 12 908 рублей.

Также участники комиссии обсудили прибавку к зарплатам бюджетников. Кроме того, на повестке дня стояли вопросы о социальном партнерстве, привлечении работников к профсоюзным организациям и мерах поддержки членов профсоюзов.

Напомним, на данный момент прожиточный минимум в регионе насчитывает 11 931 рубль. Для трудоспособного населения – 13 005 рублей, для пенсионеров – 10 665 рублей, для детей – 12 364 рубля.