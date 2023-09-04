Водителя из Ростовской области с поддельными правами остановили под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В селе Тербуны Липецкой области автоинспекторы остановили водителя из Ростовской области с поддельными правами. В ситуации разбирался участковый Александр Белокопытов. Он выяснил, что мужчина купил удостоверение за 170 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, у ростовчанина был документ, что он прошел обучение по программе профессиональной подготовки водителя транспортного средства категории «В». Но на экзамены он не пошел. Просто купил права.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Максимальное наказание по статье – до одного года лишения свободы.

Напомним, что в Липецке полицейские задержали автостопщика из Казани. Он украл из магазина игровую приставку, так как у него закончились деньги. Подробности здесь.