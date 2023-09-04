Без света останутся три улицы Сокола и второго микрорайона в Липецке 5 сентября

В Липецке отключат электричество на трех улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 5 сентября, в Липецке отключат свет на трех улицах Сокола и второго микрорайона. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях. Лампочки погаснут с девяти утра до пяти вечера, сообщили в пресс-службе мэрии.

Без электричества останутся жители домов по улицам площадь Заводская, 1; Свободный Сокол и Гагарина, 107/3, 109, 111/1, 111/2. За дополнительной информацией обращайтесь по бесплатному номеру контакт-центра: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают круглосуточно.

Напомним, также во вторник перекроют холодную воду на десяти улицах областного центра. Сотрудники водоканала будут проверять трубопроводы. С адресами отключения можно ознакомиться по ссылке.