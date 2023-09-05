Три продавца нарушили запрет и продавали алкоголь 1 сентября в Липецкой области

В Липецкой области продавцам объявят предостережение за продажу алкоголя в День знаний Фото: Алина ПАЛАГИНА

1 сентября в Липецкой области ограничили продажу алкоголя. В День знаний торговля спиртным находилась полностью под запретом. Однако три предпринимателя все же нарушили закон и реализовывали алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики. Продавцам объявят предостережения.

Специалисты выявили нарушения благодаря ЕГАИС. Отметим, это единая информационная система, которая показывает объемы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

– Управление информирует подконтрольные субъекты о неукоснительном исполнении требований законодательства РФ в области оборота алкогольной продукции, – добавили в ведомстве.

Напомним, в Липецкой области будут судить врача и подельников, которые торговали марихуаной. По данным следствия, медик руководил преступной группой.