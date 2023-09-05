Сезонная ярмарка пройдет на Ангарской в Липецке 7 и 8 сентября

Липчан приглашают на ярмарку Фото: архив "КП"

7 и 8 сентября в Липецке пройдет универсальная сезонная ярмарка. Два дня подряд, в четверг и пятницу, горожан будут ждать на улице Ангарская, 3.

Торговые ряды заработают с восьми утра до трех дня, сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка и ценовой политики. Липчан приглашают за продуктами и промышленными товарами.

Напомним, трем продавцам в Липецкой области объявят предостережения за продажу алкоголя 1 сентября. По закону торговать спиртным в День знаний запрещено. В пятницу ограничения действовали с девяти утра до девяти вечера.

Управление потребрынка информирует подконтрольные субъекты о неукоснительном исполнении требований законодательства РФ в области оборота алкогольной продукции.