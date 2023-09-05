Соцопрос: россияне назвали плюсы и минусы китайских авто

Более половины россиян согласны с тем, что «китайцев» стало проще обслуживать - на них в большинстве случаев есть запчасти.

Опубликованы результаты опроса, проведенного экспертами «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ). Аналитики выяснили, что лишь каждый пятый опрошенный полагает, что китайские машины полностью адаптированы для погодных условий нашей страны. Категорично настроены 19%: они считают, что русской зимы китайские авто не выдерживают. В этом отношении мужчины оптимистичнее женщин - так заявили лишь 15% представителей сильного пола и 23% пола прекрасного.

Главными преимуществами китайских автомобилей в сегодняшних российских реалиях наши автолюбители считают наличие запчастей и широкий модельный ряд. Топ недостатков выглядит так: использование тонкого металла и деталей, не предназначенных к высоким поперечным нагрузкам и скручиванию; коррозию металла, не всегда готового к зимней эксплуатации; некачественную электронику и запчасти; слишком нежную подвеску, часто не подходящую к российским дорожным условиям; слабое лакокрасочное покрытие.