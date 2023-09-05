Водителя автобуса оштрафовали на 1,5 тыс за ДТП с шестью легковушками в Липецке

В Липецке разобрались в обстоятельствах ДТП на площади Революции Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Госавтоинспекция в Липецке выяснила обстоятельства массового ДТП, которое произошло 24 августа на площади Революции. Напомним, автобус №352 протаранил шесть легковушек. Никто не пострадал. Правоохранители проверили состояние общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, маршрутка оказалась исправной. Водителя оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. На шофера составили административный протокол за нарушение пункта 10.1 ПДД.

Стражи порядка завели еще два административных дела. Первое – по статье 11.23 КоАП за нарушение труда и отдыха водителя.

Также полицейские заметили, что возле водительского кресла установили перегородку и деревянный короб без согласования с Госавтоинспекцией. Второй протокол прошел по части 1 статьи 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена».