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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 8:07

Полиция ищет водителя, который насмерть сбил 69-летнего пешехода в Липецке

Автомобилист сбил мужчину на улице 9 Мая в Липецке и скрылся
Алина ПАЛАГИНА
Полиция расследует ДТП, в котором погиб пешеход

Полиция расследует ДТП, в котором погиб пешеход

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В минувший понедельник, 4 сентября, в Липецке произошло смертельное ДТП. Авария случилась в половину десятого вечера. По предварительным данным, неустановленный автомобиль сбил 69-летнего пешехода на улице 9 Мая.

Горожанин получил серьезные травмы и погиб на месте, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Водитель скрылся. Полиция проводит расследование. Стражи порядка ищут автомобилиста.

Напомним, инспекторы разобрались в обстоятельствах ДТП, которое случилось на площади Революции 24 августа. Протаранивший шесть легковушек автобус оказался исправным. Шофера общественного транспорта оштрафовали на полторы тысячи рублей за нарушение ПДД. Также стражи порядка составили еще два административных протокола.