33 бойцов третьего липецкого дивизиона отправили на боевое слаживание перед СВО

В Липецкой области формируют третий именной артдивизион Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области собирают третий именной артиллерийский дивизион. Пока в подразделение вступили 33 бойца. Военнослужащие уже отправились на боевое слаживание. После подготовки контрактники поедут в зону СВО.

Мужчинам выдали рюкзаки с необходимым комплектом вещей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Липчанам положили спальные мешки, зарядные устройства, аптечки, белье и предметы первой необходимости.

Липчане отправились на боевое слаживание Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Бойцам выдали комплект необходимых вещей Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

– Мы поддерживаем бойцов всех наших именных подразделений, находимся на связи с командованием, которое неоднократно положительно отзывалось о доблести и мужестве липчан, – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Напомним, третье липецкое подразделение планируют назвать в честь Митрофана Неделина. Обращение направили в Министерство обороны.