33 бойцов третьего липецкого дивизиона отправили на боевое слаживание перед СВО

В Липецкой области формируют третий именной артдивизион
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
В Липецкой области собирают третий именной артиллерийский дивизион. Пока в подразделение вступили 33 бойца. Военнослужащие уже отправились на боевое слаживание. После подготовки контрактники поедут в зону СВО.
Мужчинам выдали рюкзаки с необходимым комплектом вещей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Липчанам положили спальные мешки, зарядные устройства, аптечки, белье и предметы первой необходимости.
Липчане отправились на боевое слаживание
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
Бойцам выдали комплект необходимых вещей
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
– Мы поддерживаем бойцов всех наших именных подразделений, находимся на связи с командованием, которое неоднократно положительно отзывалось о доблести и мужестве липчан, – отметил губернатор Игорь Артамонов.
Напомним, третье липецкое подразделение планируют назвать в честь Митрофана Неделина. Обращение направили в Министерство обороны.