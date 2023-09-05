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НовостиОбщество5 сентября 2023 9:06

33 бойцов третьего липецкого дивизиона отправили на боевое слаживание перед СВО

Военнослужащим выдали комплект со спальным мешком, зарядкой, аптечкой и бельем
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области формируют третий именной артдивизион

В Липецкой области формируют третий именной артдивизион

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области собирают третий именной артиллерийский дивизион. Пока в подразделение вступили 33 бойца. Военнослужащие уже отправились на боевое слаживание. После подготовки контрактники поедут в зону СВО.

Мужчинам выдали рюкзаки с необходимым комплектом вещей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Липчанам положили спальные мешки, зарядные устройства, аптечки, белье и предметы первой необходимости.

Липчане отправились на боевое слаживание

Липчане отправились на боевое слаживание

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Бойцам выдали комплект необходимых вещей

Бойцам выдали комплект необходимых вещей

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

– Мы поддерживаем бойцов всех наших именных подразделений, находимся на связи с командованием, которое неоднократно положительно отзывалось о доблести и мужестве липчан, – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Напомним, третье липецкое подразделение планируют назвать в честь Митрофана Неделина. Обращение направили в Министерство обороны.