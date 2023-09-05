ОРВИ заболели более трех тысяч жителей Липецкой области за неделю

В Липецке ОРВИ заразились 1994 жителя Фото: Алина ПАЛАГИНА

За неделю в Липецкой области ОРВИ заразились 3079 жителей. Более половины пациентов – дети до 14 лет. При этом случаев гриппа в регионе не зафиксировали. Заболеваемость снизилась на 1,2%.

Большая часть подхвативших инфекцию приходится на областной центр. В поликлиники Липецка с симптомами ОРВИ обратились 1 994 горожанина, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Лабораторные анализы показали, что в области преобладают бокавирусы – 27,5%, вирусы парагриппа, микоплазма – по 25%. Риновирусы обнаружили в 15% проб, икстинфекции – в 7,5%.

Напомним, в регионе стартовала прививочная кампания. В Липецкую область завезли около 72 тысяч доз вакцины от гриппа. Вакцина подходит для детей, беременных женщин и взрослых из группы риска.