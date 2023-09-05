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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 11:14

Экс-начальница почты под Липецком за 9 месяцев украла из кассы 181 тысячу рублей

Бывшую руководительницу почтового отделения в Липецкой области осудят за растрату
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области осудят экс-начальницу почтового отделения, которая растратила кассу

В Липецкой области осудят экс-начальницу почтового отделения, которая растратила кассу

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Лебедянском районе Липецкой области бывшая начальница почтового отделения обворовывала кассу. Экс-руководительница около девяти месяцев забирала деньги и другие товары – с ноября 2021 года по август 2022.

Сотрудница нанесла руководителю ущерб на 181 тысячу рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Стражи порядка завели уголовное дело по части 1 статьи 160 УК «Присвоение или растрата».

Во время расследования женщина добровольно вернула часть суммы. Дело направили в суд. Также прокурор подал в суд иск, чтобы нарушительница полностью возместила ущерб.

Напомним, акционеры «Липецккурорта» обратились в Арбитражный суд. Иск подали, чтобы признать недействительными сделки «Санатория Липецккурорт» о продаже питьевой галереи.