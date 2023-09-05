Липецкая прокуратура требует для пациентки компенсацию за задержку терапии рака

От управления здравоохранения требуют компенсацию морального ущерба для пациентки Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жительница Липецка пожаловалась в прокуратуру на задержку лекарств. В апреле 2023 года врачи в областном онкологическом диспансере прописали пациентке препарат для терапии рака. Заявку на медикамент отправили в региональное управление здравоохранения.

Однако горожанка получила необходимое лекарство только через два месяца, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Стражи порядка подали в суд иск. От управления требуют компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей в пользу липчанки.

– В целях обеспечения запаса лекарственного препарата для отдельных категорий граждан территориальная прокуратура направила в региональное управление здравоохранения соответствующую информацию, – добавили в ведомстве.

Напомним, водителю из Орла грозит до пяти лет колонии за ДТП, в котором погиб 8-летний школьник. Трагедия произошла в сентябре прошлого года.