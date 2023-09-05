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НовостиОбщество5 сентября 2023 13:36

Аварийный Профилакторий в Военном городке Липецка продали за 11,3 млн рублей

Начальная цена здания превысила 9,4 миллиона
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке на аукционе продали Профилакторий

В Липецке на аукционе продали Профилакторий

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке провели торги на продажу Профилактория в Военном городке. Начальная цена здания превысила 9,4 миллиона рублей. На аукционе лечебницу купили за 11,3 миллиона, сообщили в пресс-службе мэрии. Общая площадь постройки – 874 квадратных метра, а земельного участка – 2 111 квадратов.

Отметим, по приказу управления культуры и искусства здание включили в список объектов культурного наследия «Дом жилой». Поэтому сносить конструкцию нельзя. Профилакторий охраняет государство.

Напомним, здание возвели в 1917 году. За 106 лет постройка превратилась в аварийную. С мая мэрия активно искала инвестора для реконструкции. Тогда администрация предполагала, что на месте разрушенного дома можно поставить гостиницу и общественные здания.