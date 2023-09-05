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НовостиОбщество5 сентября 2023 13:51

Капремонт моста через реку Самовец под Липецком закончат в ноябре 2024 года

На переправе работает реверсивный светофор
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области ремонтируют мост через реку Самовец

В Липецкой области ремонтируют мост через реку Самовец

Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Грязинском районе Липецкой области капитально ремонтируют мост через реку Самовец. Работами занимается компания «Мосты и тоннели». Восстановить переправу должны к ноябрю 2024 года, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта.

Длина сооружения немного превышает 70 метров. Подрядчик полностью заменит железобетонные пролеты и укрепит опоры. Специалисты забьют 40 дополнительных свай, поставит новые плиты сопряжения и усилит конусы.

Подрядчик закончит работу в ноябре 2024 года

Подрядчик закончит работу в ноябре 2024 года

Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

На мосту работает реверсивный светофор. Для проезда водителям оставили одну полосу.

Напомним, всего в области на данный момент ремонтируют 19 переправ. 11 из них планируют закончить к концу 2023 года. Работы на двух небольших мостах в Требунском районе уже завершили.