Капремонт моста через реку Самовец под Липецком закончат в ноябре 2024 года

В Липецкой области ремонтируют мост через реку Самовец Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В Грязинском районе Липецкой области капитально ремонтируют мост через реку Самовец. Работами занимается компания «Мосты и тоннели». Восстановить переправу должны к ноябрю 2024 года, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта.

Длина сооружения немного превышает 70 метров. Подрядчик полностью заменит железобетонные пролеты и укрепит опоры. Специалисты забьют 40 дополнительных свай, поставит новые плиты сопряжения и усилит конусы.

Подрядчик закончит работу в ноябре 2024 года Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

На мосту работает реверсивный светофор. Для проезда водителям оставили одну полосу.

Напомним, всего в области на данный момент ремонтируют 19 переправ. 11 из них планируют закончить к концу 2023 года. Работы на двух небольших мостах в Требунском районе уже завершили.