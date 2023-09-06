Два пассажира пострадали в ДТП с перевернувшимся грузовиком под Липецком

В Липецком районе перевернулся грузовик Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший вторник, 5 сентября, в Липецком районе произошло ДТП. На трассе «Липецк – Данков» перевернулся грузовик. 53-летний водитель ГАЗа не справился с управлением и съехал с дороги. Травмы получили два пассажира. Пострадавших доставили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В тот же день авария случилась на трассе М-4 «Дон» в Хлевенском районе. 25-летняя автомобилистка на «Мицубиси» столкнулась с большегрузом МАН. За рулем второй машины ехал 37-летний шофер. Пострадала водитель легковушки. Медики увезли женщину в больницу.

Напомним, полицейские ищут водителя, который насмерть сбил 69-летнего пешехода в Липецке. Авария случилась в понедельник, 4 сентября, на улице 9 Мая.