Житель Липецка на спор украл из магазина детские игрушки на 3 тысячи рублей Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке поймали 20-летнего парня, который на спор украл детские игрушки из магазина. Это произошло в торговом зале на улице Зои Космодемьянской. Ущерб составил 3 107 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители установили личность подозреваемого. Липчанин пояснил, что в тот день поспорил с друзьями, что украдет из магазина три японских игрушки. Выполнив «задание», он выбросил похищенное.

Увы, веселье обернулось печальными последствиями. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что 18-летняя жительница областного центра помогла аферистам обмануть 7 пенсионерок на 1,9 млн. Пособница мошенников забирала у пожилых горожан деньги и переводила кураторам. Подробности здесь.