Банки отмечают: предпринимателей растет спрос на льготные кредиты

Льготные программы призваны поддержать развитие приоритетных отраслей.

По статистике от банка «Открытие», объем выдач льготных кредитов представителям МСП в первом полугодии текущего года в 1,4 раза превысил показатели аналогичного периода 2022-го, в том числе - в 2,4 раза больше займов выдано компаниям малого бизнеса и ИП.

- В совокупности количество программ государственной поддержки МСП на порядок превышает антикризисные меры 2014-го и 2020 годов, — отмечает руководитель блока МСБ банка, входящего в группу ВТБ, Светлана Сырцова.

Ранее, подводя итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» за первые шесть месяцев 2023 года, курирующий его первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов отметил: малому и среднему бизнесу сегодня доступен широкий спектр льготных финансовых продуктов. По озвученным данным, было заключено более 53 тысяч договоров на сумму, превысившую 770 миллиардов рублей.

Эксперты подчеркивают: доступ к льготному финансированию в рамках программ государственной поддержки призван стимулировать развитие бизнеса, ориентированного на обеспечение растущего внутреннего спроса.