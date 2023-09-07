Бюджетникам планируют поднять зарплаты на 5,5% в Липецкой области

В Липецкой области планируют повысить зарплаты бюджетников Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области планируют повысить зарплаты ряду бюджетников. Речь идет о специалистах, которые не вошли в майские указы Президента России. Суммы хотят поднять на 5,5% уже в октябре. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Индексация коснется работников учреждений физкультуры и спорта, лесного хозяйства, ветеринарии, строительства, центров занятости, МФЦ, молодежной политики, потребительского рынка и средств массовой информации.

Предложение направят в областной совет депутатов. Региональный парламент попросили собрать внеочередную сессию.

Напомним, прожиточный минимум на душу населения в Липецкой области увеличат до 12 661 рубля в 2024 году. С 1 января для трудоспособного населения он составит 13 800 рублей, пенсионеров – 11 134 рубля, детей – 12 908 рублей.