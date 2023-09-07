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НовостиОбщество7 сентября 2023 11:40

Главврач под Липецком получил штраф в 12 тыс за задержку зарплат медикам

В Липецкой области работник больницы пожаловался из-за несвоевременных выплат
Алина ПАЛАГИНА
Главного врача становлянской больницы наказали за задержку выплат сотрудникам

Главного врача становлянской больницы наказали за задержку выплат сотрудникам

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В прокуратуру Становлянского района Липецкой области обратился работник местной больницы. Медик пожаловался на задержку зарплаты и других выплат. Правоохранители и сотрудники региональной трудинспекции проверили заявление.

Стражи порядка убедились, что руководство медучреждения, действительно, с опозданием перечисляло деньги. На главного врача завели административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Главу оштрафовали на 12 тысяч рублей.

– Ситуация с выплатой заработной платы работникам медучреждения находится на контроле прокуратуры, – добавили в ведомстве.

Напомним, прокурор потребовал компенсацию для пациентки, которая больше двух месяцев ждала лекарство. Липчанке прописали препарат для терапии онкологии.